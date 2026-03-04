Эксперт раскрыл, кто втягивает Турцию в конфликт на Ближнем Востоке

После падения ракеты администрация президента Турции подтвердила готовность отразить любую атаку на республику. Более того, в условиях эскалации вокруг Ирана Анкара намерена провести необходимые консультации с НАТО.
Сомнительно, что Иран на фоне всех турецких заявлений хотел бы втянуть турок в происходящее. А вот США и Британии это очень нужно, об Израиле даже не говорю.
Аналитик обращает внимание, что в Минобороны Турции всегда было сильно лобби этих стран.
В данной ситуации необходимо отметить активизацию этого лобби, а вместе с этим — активизацию межклановой конфронтации внутри Турции, чем не преминут воспользоваться ее западные «союзники».
Эксперт также обратил внимание на заявление НАТО, в котором осуждаются действия Ирана относительно Турции. Аватков пишет, что альянс превратился в бесполезный архаизм, анахронизм холодной войны, коллективно способный только на подстрекательства и слова.
Турция давно делает для и за НАТО больше, чем альянс дает ей. Последнее особенно важно для, в первую очередь, нашего понимания рисков и перспектив.
Ранее Минобороны Турции сообщило о сбитой в небе над страной баллистической ракете. В результате происшествия жертв нет.