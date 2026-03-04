Урок потенциальным предателям: Аксенов прокомментировал задержание украинского шпиона

Задержание жителя Бахчисарайского района, подозреваемого в шпионаже, — урок потенциальным предателям. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Крыма Сергей Аксенов.
Как сообщалось ранее, житель Бахчисарайского района 1988 года рождения передавал Киеву сведения о местах дислокации военнослужащих, вооружения и военной техники. Также он сообщал информацию о социально-политической обстановке на полуострове для ее дестабилизации. Крымчанин также оставлял в сети комментарии в поддержку Украины. Его задержали сотрудники ФСБ.
Аксенов поблагодарил органы госбезопасности за эффективную работу по выявлению агентуры противника.
«Каждый такой случай — это вклад в укрепление безопасности Крыма и крымчан, в нашу общую Победу. И урок потенциальным предателям и ждунам», — написал глава Крыма.