Урок потенциальным предателям: Аксенов прокомментировал задержание украинского шпиона

Как сообщалось ранее, житель Бахчисарайского района 1988 года рождения передавал Киеву сведения о местах дислокации военнослужащих, вооружения и военной техники. Также он сообщал информацию о социально-политической обстановке на полуострове для ее дестабилизации. Крымчанин также оставлял в сети комментарии в поддержку Украины. Его задержали сотрудники ФСБ.