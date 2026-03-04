Британия поддержала предложения Макрона о ядерном оружии

Макрон ранее представил концепцию «продвинутого сдерживания», в рамках которой Париж, в частности, засекретит состав ядерных арсеналов. В то же время доктрина предполагает участие в программе ядерного вооружения партнеров Франции по ЕС. Об участии в этой программе уже объявило правительство Германии, о желании присоединиться сообщали власти Польши.