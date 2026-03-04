Посол: Тегеран готов помочь белорусам с выездом из Ирана

МИНСК, 4 мар — Sputnik. Иранская сторона посодействует белорусским гражданам в вопросах выезда из исламской республики на фоне эскалации конфликта, заявил журналистам в Минске Чрезвычайный и Полномочный посол Ирана в Беларуси Алиреза Санеи, передает корреспондент Sputnik.
«Я на связи с белорусским послом в Тегеране, и если будут просьбы (об оказании помощи в выезде белорусов — Sputnik), мы посодействуем», — сказал посол, отвечая на вопросы журналистов.
При этом он отметил, что иранское внешнеполитическое ведомство во всех крупных городах и областях страны имеет свои офисы.
По словам посла, в настоящее время у дипломатических миссий, аккредитованных в Иране, есть доступ к МИДу страны, чтобы решать данные вопросы.
«И если появится необходимость у кого-то вывезти своих граждан, то будет оказана помощь в этом вопросе», — сказал дипломат.
При этом он отметил, что в первую очередь речь идет о наземных пограничных пунктах пропуска.
Глава иранской дипмиссии высказал слова благодарности белорусской стороне за поддержку. Алиреза Санеи отметил, что сегодня состоялась его встреча с президентом Беларуси Александром Лукашенко, во время которой была обсуждена ситуация на Ближнем Востоке.
Президент Беларуси на встрече отметил, что вероломное нападение Израиля при поддержке США на Иран неприемлемо, особенно учитывая, что в результате атаки погибли мирные жители, и прежде всего дети.
После серии воздушных атак по Тегерану и различным иранским провинциям в Минске к посольству этой ближневосточной страны начали возлагать цветы. Фактически у здания дипмиссии образовался временный мемориал в память о погибших верховном лидере и мирных жителях Ирана.
На ограде посольства размещены растяжка с фото Хаменеи и погибшей в Тегеране маленькой девочкой. Кроме того, в дипломатическом учреждении Ирана была открыта книга соболезнований, чтобы почтить память о жертвах атак Израиля и США.