Власти Мальты отказали в эвакуации экипажа российского газовоза

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Власти Мальты заявили посольству России, что эвакуация экипажа газовоза «Арктик Метагаз» находится вне их компетенции, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.

Источник: AP 2024

«По информации мальтийской стороны, инцидент произошел за пределами ее поисково-спасательной зоны, в связи с чем эвакуация экипажа терпевшего бедствие судна на территорию Мальты была признана находящейся вне её компетенции», — сообщили в посольстве.

Российский газовоз был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты, сообщал ранее Минтранс РФ.

Все 30 членов экипажа спасены благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб. Официальный представитель Минтранса России Николай Шестков сообщал, что двое членов экипажа получили ожоги, они сняты с судна спасательным катером и направлены в больницу города Бенгази, остальные 28 членов экипажа следуют в Мурманск.

