Политолог Геворгян: назначение сына Хаменеи верховным лидером — это вбросы США

По его мнению, пока конфликт находится в управляемом состоянии, и вряд ли Трамп хотел бы переместить его в полный хаос. Маркелов напомнил, что Трампу «не с руки» будет растягивать войну с Ираном на долгие месяцы, потому что грядет триумфальное празднование 250-летия со дня независимости США и промежуточные выборы в конгресс.