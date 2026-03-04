Глава Крыма Аксенов в апреле проведет объезд городов и районов полуострова

Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал в своем Telegram-канале масштабные проверки муниципалитетов. В апреле он намерен лично объехать города и районы полуострова, чтобы оценить реальное положение дел на местах.
«Лично проверю, как на практике выполняются поручения, что на самом деле стоит за отчетами глав администраций. Опыт предыдущих рабочих выездов неоднократно показывал, что зачастую “на земле” все не так идеально, как заявлено в докладах», — написал он.
По мнению главы республики, главная проблема — не отсутствие ресурсов, а равнодушие чиновников, которые должны работать с людьми и нести ответственности.
Аксенов подчеркнул, что сам готов вникать в любую ситуацию и ждет такого же подхода от руководителей на местах.
«Рецепт для любого руководителя прост: нужно держать слово, максимально прилагать усилия в рамках своего функционала, своих должностных обязанностей, правильно планировать и распределять фронт работ и ставить задачи подчиненным», — отметил он.
Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о планах на увольнение чиновника из Симферопольского района за халатность. Выяснилось, что должностное лицо не выполняло свою работу.