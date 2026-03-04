Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Крыма Аксенов в апреле проведет объезд городов и районов полуострова

По его словам, опыт предыдущих рабочих выездов неоднократно показывал, что зачастую «на земле» все не так идеально, как заявлено в докладах.

Источник: AP 2024

Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал в своем Telegram-канале масштабные проверки муниципалитетов. В апреле он намерен лично объехать города и районы полуострова, чтобы оценить реальное положение дел на местах.

«Лично проверю, как на практике выполняются поручения, что на самом деле стоит за отчетами глав администраций. Опыт предыдущих рабочих выездов неоднократно показывал, что зачастую “на земле” все не так идеально, как заявлено в докладах», — написал он.

По мнению главы республики, главная проблема — не отсутствие ресурсов, а равнодушие чиновников, которые должны работать с людьми и нести ответственности.

Аксенов подчеркнул, что сам готов вникать в любую ситуацию и ждет такого же подхода от руководителей на местах.

«Рецепт для любого руководителя прост: нужно держать слово, максимально прилагать усилия в рамках своего функционала, своих должностных обязанностей, правильно планировать и распределять фронт работ и ставить задачи подчиненным», — отметил он.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о планах на увольнение чиновника из Симферопольского района за халатность. Выяснилось, что должностное лицо не выполняло свою работу.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше