СМИ: в Британии осудили Трампа за сравнение Стармера с Черчиллем

О недовольстве политиков и представителей военного командования Британии рассказало интернет-издание The Independent. По их мнению, Дональд Трамп не должен был критиковать Стармера за отказ включиться в военную операцию США и Израиля в Иране, пишет «Лента.ру».
Представители британского истеблишмента уверены, что премьер-министр продемонстрировал дальновидность, сразу не поддержав Вашингтон.
Генерал сэр Ричард Ширрефф, бывший высокопоставленный офицер британской армии и заместитель верховного главнокомандующего ОВС НАТО, на вопрос СМИ о том, прав ли Трамп, что Великобритания должна была сразу выступить на стороне союзника в лице Вашингтона, ответил: «Британия должна сосредоточиться на своих интересах».
Сэр Ричард отметил, что Лондон не обязан вмешиваться в военные конфликты, у которых нет целей, и подчеркнул, что Трамп «не имеет стратегии» в отношении Ирана и развязал войну, не зная, чем она закончится.
Экс-посол Великобритании в США сэр Питер Уэстмакотт также остался недоволен высказыванием Трампа. Он уточнил, что американский президент часто грубо отзывается о политиках, которые относятся к нему дружественно.
Председатель влиятельного комитета по иностранным делам Палаты общин от Лейбористской партии Эмили Торнберри добавила, что Трамп склонен менять свою позицию и «оскорбляет всех подряд». Она подчеркнула, что поддержка США в конфликте с Ираном не соответствует интересам Британии и противоречит международному праву.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Соединенное Королевство наращивало силы на Ближнем Востоке в течение последних нескольких недель. Он уточнил, что вооруженные силы страны пополнили запасы ракет противовоздушной обороны. По его словам, вертолеты Wildcat передислоцируют на Кипр, а HMS Dragon развернут в Средиземном море.