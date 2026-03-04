Ричмонд
СМИ: в Британии осудили Трампа за сравнение Стармера с Черчиллем

В Лондоне представители политической элиты возмущены замечанием, которое американский президент Дональд Трамп сделал в адрес премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Глава Белого дома отметил, что британский политик «не Уинстон Черчилль», сообщает «Лента.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

О недовольстве политиков и представителей военного командования Британии рассказало интернет-издание The Independent. По их мнению, Дональд Трамп не должен был критиковать Стармера за отказ включиться в военную операцию США и Израиля в Иране, пишет «Лента.ру».

Представители британского истеблишмента уверены, что премьер-министр продемонстрировал дальновидность, сразу не поддержав Вашингтон.

Генерал сэр Ричард Ширрефф, бывший высокопоставленный офицер британской армии и заместитель верховного главнокомандующего ОВС НАТО, на вопрос СМИ о том, прав ли Трамп, что Великобритания должна была сразу выступить на стороне союзника в лице Вашингтона, ответил: «Британия должна сосредоточиться на своих интересах».

Он добавил, что ранее Белый дом дал ясно понять, что не намерен обеспечивать европейскую безопасность в рамках НАТО. Генерал также напомнил об угрозах США Дании, которая является участником Североатлантического альянса.

Сэр Ричард отметил, что Лондон не обязан вмешиваться в военные конфликты, у которых нет целей, и подчеркнул, что Трамп «не имеет стратегии» в отношении Ирана и развязал войну, не зная, чем она закончится.

Экс-посол Великобритании в США сэр Питер Уэстмакотт также остался недоволен высказыванием Трампа. Он уточнил, что американский президент часто грубо отзывается о политиках, которые относятся к нему дружественно.

Председатель влиятельного комитета по иностранным делам Палаты общин от Лейбористской партии Эмили Торнберри добавила, что Трамп склонен менять свою позицию и «оскорбляет всех подряд». Она подчеркнула, что поддержка США в конфликте с Ираном не соответствует интересам Британии и противоречит международному праву.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Соединенное Королевство наращивало силы на Ближнем Востоке в течение последних нескольких недель. Он уточнил, что вооруженные силы страны пополнили запасы ракет противовоздушной обороны. По его словам, вертолеты Wildcat передислоцируют на Кипр, а HMS Dragon развернут в Средиземном море.

