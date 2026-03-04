Макрон поддержал Испанию после угроз Трампа

Ранее Трамп пригрозил разорвать торговые договоренности с Испанией на фоне отказа Мадрида предоставить военные базы Рота и Морон для американской операции в Иране. В среду глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил о том, что Мадрид не ожидает последствий после угроз Трампа прекратить торговые отношения с королевством из-за позиции Мадрида по конфликту вокруг Ирана.