NYT: премьер Испании Санчес пошел на обострение отношений с Трампом

Министр финансов США Скотт Бессент, в свою очередь, обвинил Испанию в том, что она своим решением «ставит под угрозу жизни американцев». Бессент припомнил Испании и то, что она стала единственным членом НАТО, который отказался повышать расходы на оборону до требуемого уровня. Глава американского Минфина презрительно назвал Испанию «безбилетником».