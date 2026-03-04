Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: премьер Испании Санчес пошел на обострение отношений с Трампом

Премьер-министр Испании Педро Санчес резко осудил американо-израильские удары по Ирану. Он подчеркнул отказ Мадрида участвовать в них даже после того, как Дональд Трамп пригрозил Испании «экономическим возмездием», пишет американская газета The New York Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Более года Санчес, согласно статье, позиционирует себя как лидер европейского левого сопротивления президенту США. Очередным витком в их противостоянии стало то, что Санчес отказался позволить американским военным самолетам использовать авиабазы на территории Испании в качестве плацдарма для ударов по Ирану.

В связи с этим Трамп во вторник хамски отреагировал на решение Мадрида и пригрозил прекратить торговлю с Испанией: «Мы могли бы использовать (испанские) базы, если захотим. Мы могли бы просто прилететь и воспользоваться ими».

Министр финансов США Скотт Бессент, в свою очередь, обвинил Испанию в том, что она своим решением «ставит под угрозу жизни американцев». Бессент припомнил Испании и то, что она стала единственным членом НАТО, который отказался повышать расходы на оборону до требуемого уровня. Глава американского Минфина презрительно назвал Испанию «безбилетником».

В среду напряженность в отношениях двух стран «достигла апогея», отмечает NYT.

Санчес в обращении к нации резко осудил американо-израильскую кампанию против Ирана и подтвердил, что Испания отказывается участвовать в ней, несмотря на угрозы со стороны Вашингтона.

Мы не собираемся быть соучастником того, что пагубно для мира, просто из страха репрессий со стороны некоторых.

Педро Санчес
премьер-министр Испании

Как напоминает NYT, Санчес давно выбрал путь, отличный от пути глав Великобритании, Франции и Германии, которые пообещали США помочь в «оборонительных действиях» против Ирана. Испанский премьер, напротив, считает, что недопустимо «решать мировые проблемы с помощью бомб и повторения ошибок прошлого», намекая на войну в Ираке.

Администрация США 23 года назад втянула нас в другую войну на Ближнем Востоке. Войну, которая… вызвала самую большую волну нестабильности, которую наш континент пережил со времен падения Берлинской стены.

Педро Санчес
премьер-министр Испании

Он напомнил, что война в Ираке привела к резкому росту терроризма, серьезному миграционному кризису в Восточном Средиземноморье и общему росту цен на энергоносители. Свою речь Санчес завершил фразой: «Позиция правительства Испании — нет войне».

Согласно NYT, предыдущие разногласия Санчеса и Трампа уже сделали испанского премьера героем для левых во всем мире. Итальянский журнал L'Espresso в 2025 году назвал его человеком года, а британский журнал New Statesman — «иконой левых».

После видеобращения Санчеса президент Франции Эммануэль Макрон, чьи отношения с Трампом тоже складываются не гладко, заявил, что Франция поддерживает Испанию и демонстрирует европейскую солидарность на фоне экономических угроз со стороны США.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше