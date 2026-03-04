NYT: премьер Испании Санчес пошел на обострение отношений с Трампом

Более года Санчес, согласно статье, позиционирует себя как лидер европейского левого сопротивления президенту США. Очередным витком в их противостоянии стало то, что Санчес отказался позволить американским военным самолетам использовать авиабазы на территории Испании в качестве плацдарма для ударов по Ирану.
В связи с этим Трамп во вторник хамски отреагировал на решение Мадрида и пригрозил прекратить торговлю с Испанией: «Мы могли бы использовать (испанские) базы, если захотим. Мы могли бы просто прилететь и воспользоваться ими».
Министр финансов США Скотт Бессент, в свою очередь, обвинил Испанию в том, что она своим решением «ставит под угрозу жизни американцев». Бессент припомнил Испании и то, что она стала единственным членом НАТО, который отказался повышать расходы на оборону до требуемого уровня. Глава американского Минфина презрительно назвал Испанию «безбилетником».
Санчес в обращении к нации резко осудил американо-израильскую кампанию против Ирана и подтвердил, что Испания отказывается участвовать в ней, несмотря на угрозы со стороны Вашингтона.
Мы не собираемся быть соучастником того, что пагубно для мира, просто из страха репрессий со стороны некоторых.
Как напоминает NYT, Санчес давно выбрал путь, отличный от пути глав Великобритании, Франции и Германии, которые пообещали США помочь в «оборонительных действиях» против Ирана. Испанский премьер, напротив, считает, что недопустимо «решать мировые проблемы с помощью бомб и повторения ошибок прошлого», намекая на войну в Ираке.
Администрация США 23 года назад втянула нас в другую войну на Ближнем Востоке. Войну, которая… вызвала самую большую волну нестабильности, которую наш континент пережил со времен падения Берлинской стены.
Он напомнил, что война в Ираке привела к резкому росту терроризма, серьезному миграционному кризису в Восточном Средиземноморье и общему росту цен на энергоносители. Свою речь Санчес завершил фразой: «Позиция правительства Испании — нет войне».
После видеобращения Санчеса президент Франции Эммануэль Макрон, чьи отношения с Трампом тоже складываются не гладко, заявил, что Франция поддерживает Испанию и демонстрирует европейскую солидарность на фоне экономических угроз со стороны США.