Политолог раскрыл, почему Испания «откололась» от европейского блока

Объясняется феномен достаточно просто. Испанская внешняя политика мыслями пребывает больше на той стороне Атлантики. Прежде всего, в Латинской Америке, хотя и США сейчас все больше латинизируются, и внешняя политика в ближнем зарубежье там плавно перетекает во внутреннюю. У власти в Мадриде левые, причем сильно левые: социалисты, наследовавшие борцам против Франко в гражданской войне. Трамп для них почти что внутренний идеологический враг, а перипетии Венесуэлы и Кубы ближе судеб Ирана и Украины.