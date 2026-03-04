Александр Носович обращает внимание, что еще в прошлом году на саммите НАТО Мадрид отказался повышать военные расходы до 5% ВВП. Скандал удалось замять, но сегодня Испания оказалась в центре внимания. Реакция на антивоенную позицию европейской страны последовала незамедлительно — Трамп заявил, что Соединенные Штаты полностью прекращают торговлю с Испанией. При этом, по его словам, Вашингтон при необходимости продолжит использовать испанские военные базы для операции против Ирана, несмотря на недовольство со стороны Мадрида.
Объясняется феномен достаточно просто. Испанская внешняя политика мыслями пребывает больше на той стороне Атлантики. Прежде всего, в Латинской Америке, хотя и США сейчас все больше латинизируются, и внешняя политика в ближнем зарубежье там плавно перетекает во внутреннюю. У власти в Мадриде левые, причем сильно левые: социалисты, наследовавшие борцам против Франко в гражданской войне. Трамп для них почти что внутренний идеологический враг, а перипетии Венесуэлы и Кубы ближе судеб Ирана и Украины.
В международных отношениях нет идеологии — есть целесообразность и национальные интересы, подчеркивает политолог. Позиция России тоже аргументирована национальными интересами.
Теократический Иран может нравиться или не нравиться, но России выгодно, чтобы режим аятолл устоял, добился успеха в войне, и привести к власти в Тегеране проамериканское правительство не получилось.
Эта логика целесообразности работает не только на Ближнем Востоке.
Социализм как идеология может нравиться или не нравиться, но если социалисты в Испании создают остальной Европе прецедент того, что можно взять и отказаться упахиваться всем народным хозяйством на подготовку войны с Россией, то в России это могут только приветствовать.
The New York Times пишет, что премьер-министр Испании Педро Санчес резко осудил американо-израильские удары по Ирану. Глава испанского правительства подчеркнул отказ Мадрида участвовать в войне на Ближнем Востоке даже после того, как Трамп пригрозил Испании санкциями.