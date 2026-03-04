Мэр Новороссийска вынужден был прервать «Горячую линию»

— Уважаемые жители! В связи с текущей напряженной ситуацией в городе вынужден «Горячую линию» остановить. Новую дату сообщу позже, — написал Андрей Кравченко в своём ТГ-канале.
