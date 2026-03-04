Ричмонд
Politico: фон дер Ляйен и Каллас оказались на грани конфликта из-за войны на Ближнем Востоке

Высшее руководство Европейского союза реагирует параллельно, а не в тандеме. У блока не получается выступить единым фронтом в условиях войны на Ближнем Востоке, пишет европейское бюро Politico.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что реакция ЕС на удары США и Израиля по Ирану обнажила давние разногласия на самом верху: два самых высокопоставленных чиновника ЕС — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас — разошлись во мнениях по поводу того, кто должен координировать реакцию блока на кризисы.

В субботу фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта выступили с совместным заявлением, в котором призвали стороны конфликта на Ближнем Востоке к «максимальной сдержанности». Но их успела опередить Каллас, которая за полчаса до этого опубликовала личное послание, в котором говорится, что «она изучает дипломатические решения» конфликта.

Как утверждают осведомленные источники, Каллас и фон дер Ляйен в минувшие выходные не разговаривали друг с другом, несмотря на бурную дипломатическую активность и стремление занять единую позицию.

В выходные глава Еврокомиссии поспешила возглавить ответные действия ЕС на разразившийся на Ближнем Востоке конфликт. Она выступала с заявлениями, звонила региональным лидерам и дала понять, что она здесь главная, говорится в статье. Всего за 48 часов фон дер Ляйен опубликовала 10 сообщений в соцсети X. Как указывает издание, это стало «всплеском цифровой дипломатии», который резко контрастировал с ее более сдержанным подходом к другим кризисам, включая захват Соединенными Штатами Николаса Мадуро, когда фон дер Ляйен подчеркнула, что координирует свои действия с Каллас.

Теперь же «ни для кого не секрет, что фон дер Ляйен и ее команда пытаются отодвинуть Каллас на второй план», рассказал изданию европейский дипломат.

Такого рода разобщенность — «диагноз» для взаимоотношений между исполнительной властью ЕС и ее внешнеполитическим блоком, подчеркивает Politico. Институциональная борьба в Брюсселе осложняет попытки стать авторитетным геополитическим игроком на мировой арене, резюмирует издание.

