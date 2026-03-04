Politico: фон дер Ляйен и Каллас оказались на грани конфликта из-за войны на Ближнем Востоке

В выходные глава Еврокомиссии поспешила возглавить ответные действия ЕС на разразившийся на Ближнем Востоке конфликт. Она выступала с заявлениями, звонила региональным лидерам и дала понять, что она здесь главная, говорится в статье. Всего за 48 часов фон дер Ляйен опубликовала 10 сообщений в соцсети X. Как указывает издание, это стало «всплеском цифровой дипломатии», который резко контрастировал с ее более сдержанным подходом к другим кризисам, включая захват Соединенными Штатами Николаса Мадуро, когда фон дер Ляйен подчеркнула, что координирует свои действия с Каллас.