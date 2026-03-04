Более 900 казахстанцев уже вернулись на родину: дипломаты работают в режиме 24/7

По его словам, казахстанские дипломаты работают в круглосуточном режиме, а созданный по поручению Президента специальный штаб координирует возвращение соотечественников на родину. На сегодняшний день из зоны эскалации уже эвакуировано 946 граждан Казахстана, работа по их безопасному возвращению продолжается, передает DKNews.kz.
Работа дипломатов ведется круглосуточно.
Ерлан Жетыбаев отметил, что дипломатические учреждения Казахстана как в центральном аппарате, так и в странах региона работают в режиме 24/7.
По его словам, вся деятельность направлена на обеспечение безопасности граждан Казахстана и оказание им необходимой поддержки.
«Мы делаем всё возможное для обеспечения безопасности наших соотечественников и оказываем всецелую поддержку в любых ситуациях. До настоящего времени информация о пострадавших или погибших граждан РК не поступала», — заявил официальный представитель МИД.
По поручению Главы государства создан специальный штаб, который в оперативном порядке координирует работу по организации помощи гражданам Казахстана.
Приоритет — наиболее уязвимым категориям.
В МИД подчеркнули, что при формировании списков на эвакуацию особое внимание уделяется социально уязвимым категориям граждан.
В первую очередь вывозятся:
- пенсионеры
- дети с родителями
- беременные женщины
- несовершеннолетние
- лица с ограничениями по здоровью.
Граждан также просят с пониманием отнестись к сложности процесса эвакуации и оказывать содействие сотрудникам загранучреждений.
Сколько казахстанцев находится в странах региона.
По данным МИД, на сегодняшний день в странах Ближнего Востока находятся тысячи граждан Казахстана.
В частности:
- в Иране — 47 человек
- в Израиле — 163
- в Катаре — более 3000
- в ОАЭ — более 4000
- в Саудовской Аравии — около 1800.
Со всеми гражданами поддерживается постоянная связь, им даются необходимые рекомендации в зависимости от развития ситуации.
Организованы вывозные рейсы.
Министерством совместно с уполномоченными органами организованы специальные рейсы для возвращения казахстанцев.
В ближайшее время в Алматы прибудет рейс из Маската, на борту которого находятся 314 граждан Казахстана. Позже по этому же маршруту планируется вылет второй группы — около 230 человек.
Таким образом, ожидается, что из Омана на родину вернутся более 500 граждан Казахстана.
Кроме того, запланированы вывозные рейсы:
- Джидда — Атырау
- Джидда — Актау.
На этих рейсах планируется вернуть еще 326 казахстанцев.
Эвакуация осуществляется и наземным путем.
Помимо авиарейсов, часть граждан возвращается в Казахстан через соседние страны.
Загранучреждения Казахстана в Тегеране, Ашхабаде и Горгане обеспечили выезд 15 граждан через иранско-туркменскую границу. Далее им было оказано содействие в дальнейшем следовании в Актау.
Кроме того, дипломаты в Тегеране и Ереване организовали выезд из Ирана 35 сотрудников компании «Заркух». Они пересекли иранско-армянскую границу на автобусе.
Рекомендации для граждан.
В связи с ограничениями воздушного пространства МИД рекомендует казахстанцам временно воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока.
Гражданам, находящимся в регионе, советуют:
- соблюдать повышенные меры безопасности
- избегать посещения опасных районов
- выполнять рекомендации местных властей
- поддерживать связь с посольствами и консульствами Казахстана.
В министерстве подчеркнули, что безопасное возвращение граждан остается одним из главных приоритетов государства.