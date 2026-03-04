Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британский самолет-разведчик летает вдоль границы России возле Петербурга

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Британский разведывательный самолет Boeing Poseidon MRA1 совершает полет вдоль российской границы в районе Пскова и Санкт-Петербурга, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.

Источник: Reuters

Борт вылетел с авиабазы Королевских ВВС Лоссимут в Шотландии. Он пролетел мимо Калининграда, после чего ушел на север и несколько раз пролетел вдоль российской границы над территорией Латвии, Эстонии и Финляндии.

В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше