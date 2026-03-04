Британский самолет-разведчик летает вдоль границы России возле Петербурга

Борт вылетел с авиабазы Королевских ВВС Лоссимут в Шотландии. Он пролетел мимо Калининграда, после чего ушел на север и несколько раз пролетел вдоль российской границы над территорией Латвии, Эстонии и Финляндии.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
