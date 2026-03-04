Эксперт с иронией высказался о безопасности Молдовы: «Глядя на коллекцию радаров, я уверен, что этой территории ничего не угрожает»

Эксперт по безопасности Валерий Осталеп с иронией высказался по поводу возможных рисков для Молдовы на фоне войны на Ближнем Востоке, отметив:
«Мы в полной безопасности. Глядя на Санду, Мунтяну и коллекцию радаров, я уверен, что этой территории ничего не угрожает».
Кроме того, Осталеп напомнил о ряде громких инцидентов и расследований, по которым, по его словам, общество до сих пор не получило ясных ответов.
«Аэропорт, минирование моста в Рыбнице, ТУКС, контрабанда оружия, незаконное помилование, коррупция на высшем уровне, пьяная стрельба в полиции — что слышно хотя бы по одному из этих дел?» — задался вопросом он.
