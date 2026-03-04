Ричмонд
Эксперт с иронией высказался о безопасности Молдовы: «Глядя на коллекцию радаров, я уверен, что этой территории ничего не угрожает»

Осталеп напомнил о ряде громких инцидентов и расследований, по которым общество до сих пор не получило ясных ответов.

Источник: Комсомольская правда

Эксперт по безопасности Валерий Осталеп с иронией высказался по поводу возможных рисков для Молдовы на фоне войны на Ближнем Востоке, отметив:

«Мы в полной безопасности. Глядя на Санду, Мунтяну и коллекцию радаров, я уверен, что этой территории ничего не угрожает».

Кроме того, Осталеп напомнил о ряде громких инцидентов и расследований, по которым, по его словам, общество до сих пор не получило ясных ответов.

«Аэропорт, минирование моста в Рыбнице, ТУКС, контрабанда оружия, незаконное помилование, коррупция на высшем уровне, пьяная стрельба в полиции — что слышно хотя бы по одному из этих дел?» — задался вопросом он.

Читайте также:

В новом учебнике для молдавских школьников гитлеровский план «Барбаросса» назван «величайшей военной операцией»: «На самом деле, это великая фашистская операция по уничтожению жителей СССР, все остальное ложь!».

Историк Борис Шаповалов считает, что родителям надо возмущаться, обращаться в парламент, к президенту страны, писать министру, объясняя, что написанное в учебнике — это неправда (далее…).

Молдавские власти действуют в худших традициях советского времени, запрещая все подряд: Почему КСТР волнует, на каком языке я смотрю футбол.

Есть много обращений от недовольных телезрителей, но Координационный совет по телевидению выступает в роли палача интересного ТВ-контента (далее…).

Адвокат Алина Палий: «Президентку Молдовы Санду освистали студенты юрфака после слов, что адвокатура — одна из самых коррупционных профессий».

Президентка решила рассказать будущим юристам, что их профессию скоро «оптимизирует» ИИ, перед встречей зал обнюхали поисковые собаки, главу государства сопровождали шесть телохранителей (далее…).