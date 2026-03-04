МИД Турции вызвал посла Ирана после инцидента с ракетой, сообщил источник

По данным МО Турции, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал. После падения фрагментов ракеты на территории страны администрация президента Турции заявила о готовности дать отпор любой атаке на республику на фоне эскалации вокруг Ирана и провести необходимые консультации с НАТО.