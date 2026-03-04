Ричмонд
МИД Турции вызвал посла Ирана после инцидента с ракетой, сообщил источник

АНКАРА, 4 мар — РИА Новости. МИД Турции вызвал посла Ирана в Анкаре после инцидента с ракетой в среду, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Источник: © РИА Новости

Ранее в среду министерство обороны Турции заявило, что баллистическая ракета, предположительно, запущенная из Ирана, была уничтожена в турецком воздушном пространстве впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке.

«Посол Ирана был вызван в министерство иностранных дел, где до него были доведены наша реакция и озабоченность в связи с произошедшим инцидентом», — сообщил собеседник агентства.

По данным МО Турции, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал. После падения фрагментов ракеты на территории страны администрация президента Турции заявила о готовности дать отпор любой атаке на республику на фоне эскалации вокруг Ирана и провести необходимые консультации с НАТО.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше