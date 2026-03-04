МИД Турции вызвал посла Ирана после инцидента с ракетой, сообщил источник

Ранее в среду министерство обороны Турции заявило, что баллистическая ракета, предположительно, запущенная из Ирана, была уничтожена в турецком воздушном пространстве впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке.
«Посол Ирана был вызван в министерство иностранных дел, где до него были доведены наша реакция и озабоченность в связи с произошедшим инцидентом», — сообщил собеседник агентства.
По данным МО Турции, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал. После падения фрагментов ракеты на территории страны администрация президента Турции заявила о готовности дать отпор любой атаке на республику на фоне эскалации вокруг Ирана и провести необходимые консультации с НАТО.