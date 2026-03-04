Британия не исключила присоединения к ударам по Ирану, пишут СМИ

«Великобритания не исключает развертывания войск на Ближнем Востоке или присоединения к ударам по Ирану», — пишет издание.
Как отмечается, в настоящее время нет планов по увеличению присутствия британских войск в регионе, однако «все варианты остаются открытыми».
Лондон, в частности, рассматривает возможность военного сопровождения коммерческих судов при проходе через Ормузский пролив.
Кроме того, по данным газеты, США пока не использовали британские базы при нанесении ударов по Ирану несмотря на то, что Лондон дал на это разрешение. Вероятно, британские базы будут задействованы в ближайшие дни, пишет портал. Речь идет о британской базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане и об авиабазе ВВС «Фэрфорд» в Глостершире.