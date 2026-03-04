Ричмонд
Британия не исключила присоединения к ударам по Ирану, пишут СМИ

ЛОНДОН, 4 мар — РИА Новости. Великобритания не исключает присоединения к ударам по Ирану и развертывания новых сил на Ближнем Востоке, сообщает портал i Paper со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

«Великобритания не исключает развертывания войск на Ближнем Востоке или присоединения к ударам по Ирану», — пишет издание.

Как отмечается, в настоящее время нет планов по увеличению присутствия британских войск в регионе, однако «все варианты остаются открытыми».

Лондон, в частности, рассматривает возможность военного сопровождения коммерческих судов при проходе через Ормузский пролив.

Кроме того, по данным газеты, США пока не использовали британские базы при нанесении ударов по Ирану несмотря на то, что Лондон дал на это разрешение. Вероятно, британские базы будут задействованы в ближайшие дни, пишет портал. Речь идет о британской базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане и об авиабазе ВВС «Фэрфорд» в Глостершире.

Узнать больше по теме
Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше