С Ближнего Востока домой: новые рейсы возвращают казахстанцев из опасной зоны

Утром 4 марта в аэропорты Казахстана прибыли новые рейсы из стран Ближнего Востока. На сегодня, по данным властей, в Казахстан возвращено 946 человек. По данным МИД, на сегодня в Иране находятся 47 граждан Казахстана, в Израиле — 163, в Катаре — более 3 тыс., в ОАЭ — более 4 тыс., в Саудовской Аравии — более 1,8 тыс.