Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С Ближнего Востока домой: новые рейсы возвращают казахстанцев из опасной зоны

4 марта в рамках работы по возврату казахстанских граждан планируются два рейса авиакомпании Air Astana по маршруту Джидда — Актау — Алматы на ВС A320 c емкостью 148 кресел и Джидда — Атырау — Алматы на ВС A321 c емкостью 184 кресла, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как рассказали в пресс-службе Комитета гражданской авиации МТ РК, авиакомпания Fly Dubai планирует выполнить два рейса по маршруту Дубай — Алматы и один рейс по направлению Дубай — Астана с общим количеством 506 пассажиров.

«Работа по обеспечению перевозки граждан продолжается в координации с уполномоченными государственными органами», — заявили в КГА.

Ранее эвакуированные из ОАЭ казахстанцы поделились эмоциями.

Утром 4 марта в аэропорты Казахстана прибыли новые рейсы из стран Ближнего Востока. На сегодня, по данным властей, в Казахстан возвращено 946 человек. По данным МИД, на сегодня в Иране находятся 47 граждан Казахстана, в Израиле — 163, в Катаре — более 3 тыс., в ОАЭ — более 4 тыс., в Саудовской Аравии — более 1,8 тыс.

Узнать больше по теме
Дубай: мегаполис пустыни, ставший символом роскошной жизни
Дубай — один из самых узнаваемых городов мира. За несколько десятилетий он превратился из небольшого торгового поселения на берегу Персидского залива в международный финансовый, туристический и логистический центр. Сегодня Дубай ассоциируется с небоскребами, роскошью и масштабными инфраструктурными проектами. Собрали главное о нем.
Читать дальше