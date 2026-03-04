Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин установил штатную численность ВС России

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин установил штатную численность ВС РФ в количестве 2 391 770 человек, в том числе 1 502 640 военнослужащих, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Источник: © РИА Новости

«Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 391 770 единиц, в том числе 1 502 640 военнослужащих», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.