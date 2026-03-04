Церемония в Акорде: послы восьми государств начали миссию в Казахстане

Глава государства поздравил дипломатов с началом их миссии и пожелал им успехов в развитии сотрудничества с Казахстаном. В ходе встречи Президент рассказал о социально-экономическом развитии страны и ключевых политических реформах, передает DKNews.kz.
Послы восьми стран начали дипломатическую миссию.
Верительные грамоты Президенту Казахстана вручили послы:
- Королевства Норвегия — Хелена Санд Андресен
- Аргентинской Республики — Энрике Игнасио Феррер Виейра
- Республики Гана — Кома Стим Джеху Аппьях
- Республики Мали — Сейду Камиссоко
- Республики Гамбия — Алкали Фанка Конте
- Народной Республики Бангладеш — Мухаммад Назрул Ислам
- Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка — Шобини Гунасекера
- Боснии и Герцеговины — Иван Орлич
Церемония вручения верительных грамот официально знаменует начало дипломатической миссии послов в Казахстане.
Президент рассказал о развитии страны.
Касым-Жомарт Токаев проинформировал дипломатов о текущем социально-экономическом и политическом развитии Казахстана.
По словам Главы государства, несмотря на внешние вызовы, экономика страны сохраняет устойчивость и динамику.
«Несмотря на внешние вызовы, наша экономика остается наиболее стабильной и динамичной в регионе. Однако мы не намерены останавливаться на достигнутом и продолжаем последовательно проводить экономические реформы», — отметил Президент.
Он также напомнил, что 15 марта в Казахстане состоится общенациональный референдум по принятию новой Конституции.
«Мы рассчитываем на поддержку данного документа гражданами, поскольку он станет важным шагом на пути дальнейшего прогресса государства», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, новая Конституция должна создать прочную основу для масштабных преобразований, демократизации и модернизации страны.
Казахстан выступает за мирное урегулирование конфликтов.
Глава государства также отметил приверженность Казахстана миролюбивой внешней политике.
Президент подчеркнул, что существующие международные противоречия и конфликты должны решаться исключительно дипломатическими методами.
Касым-Жомарт Токаев заявил о солидарности с государствами Персидского залива и выразил надежду на скорейшее урегулирование конфликтов в регионе.
Пожелания дипломатам.
В завершение церемонии Президент Казахстана пожелал иностранным дипломатам успехов в их ответственной работе и выразил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества между Казахстаном и представленными государствами.