Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Церемония в Акорде: послы восьми государств начали миссию в Казахстане

В Акорде состоялась церемония вручения верительных грамот Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву чрезвычайными и полномочными послами восьми государств.

Источник: Akorda

Глава государства поздравил дипломатов с началом их миссии и пожелал им успехов в развитии сотрудничества с Казахстаном. В ходе встречи Президент рассказал о социально-экономическом развитии страны и ключевых политических реформах, передает DKNews.kz.

Послы восьми стран начали дипломатическую миссию.

Верительные грамоты Президенту Казахстана вручили послы:

  • Королевства Норвегия — Хелена Санд Андресен
  • Аргентинской Республики — Энрике Игнасио Феррер Виейра
  • Республики Гана — Кома Стим Джеху Аппьях
  • Республики Мали — Сейду Камиссоко
  • Республики Гамбия — Алкали Фанка Конте
  • Народной Республики Бангладеш — Мухаммад Назрул Ислам
  • Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка — Шобини Гунасекера
  • Боснии и Герцеговины — Иван Орлич

Церемония вручения верительных грамот официально знаменует начало дипломатической миссии послов в Казахстане.

Президент рассказал о развитии страны.

Касым-Жомарт Токаев проинформировал дипломатов о текущем социально-экономическом и политическом развитии Казахстана.

По словам Главы государства, несмотря на внешние вызовы, экономика страны сохраняет устойчивость и динамику.

«Несмотря на внешние вызовы, наша экономика остается наиболее стабильной и динамичной в регионе. Однако мы не намерены останавливаться на достигнутом и продолжаем последовательно проводить экономические реформы», — отметил Президент.

Он также напомнил, что 15 марта в Казахстане состоится общенациональный референдум по принятию новой Конституции.

«Мы рассчитываем на поддержку данного документа гражданами, поскольку он станет важным шагом на пути дальнейшего прогресса государства», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, новая Конституция должна создать прочную основу для масштабных преобразований, демократизации и модернизации страны.

Казахстан выступает за мирное урегулирование конфликтов.

Глава государства также отметил приверженность Казахстана миролюбивой внешней политике.

Президент подчеркнул, что существующие международные противоречия и конфликты должны решаться исключительно дипломатическими методами.

Касым-Жомарт Токаев заявил о солидарности с государствами Персидского залива и выразил надежду на скорейшее урегулирование конфликтов в регионе.

Пожелания дипломатам.

В завершение церемонии Президент Казахстана пожелал иностранным дипломатам успехов в их ответственной работе и выразил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества между Казахстаном и представленными государствами.