Как подчеркивает британская газета, Китай никогда не ставил во главу угла укрепление традиционных альянсов, чему отдавали предпочтение США. Пекин полагает, что такие связи в итоге приведут к падению США и их сторонников. Например, Вашингтон сумел втянуть Великобританию в конфликт на Ближнем Востоке. Премьер-министр Кир Стармер предоставил британские авиабазы для нанесения ударов по Ирану, за что подвергся критике на родине, а также поставил под угрозу интересы, активы, военных и граждан Британии.