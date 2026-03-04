Telegraph: почему Китай равнодушен к «Эпической ярости» Трампа

Пекин пока ограничился заявлением своего МИД, в котором говорится, что американо-израильские удары нарушают международное право, а военные операции должны немедленно прекратиться. По сравнению с напыщенным президентом США Пекин использует любую возможность, чтобы казаться спокойным и заслуживающим доверия партнером на мировой арене, обращает внимание Telegraph.
На вторую по величине экономику в мире, разумеется, повлияют проблемы с затруднением мирового судоходства и волатильность на нефтяных рынках, и Пекин уже призвал Тегеран не препятствовать международному судоходству через Ормузский пролив.
Но даже если между Тегераном и Пекином усилится раскол или произойдет драматический крах иранского режима, Китаю будет «все равно», полагает издание.
Как подчеркивает британская газета, Китай никогда не ставил во главу угла укрепление традиционных альянсов, чему отдавали предпочтение США. Пекин полагает, что такие связи в итоге приведут к падению США и их сторонников. Например, Вашингтон сумел втянуть Великобританию в конфликт на Ближнем Востоке. Премьер-министр Кир Стармер предоставил британские авиабазы для нанесения ударов по Ирану, за что подвергся критике на родине, а также поставил под угрозу интересы, активы, военных и граждан Британии.
Китай, согласно статье, всего лишь отправляет Ирану технологии наблюдения, прекурсоры ядерного топлива, скупает дешевую иранскую нефть и позволяет циркулировать слухам о закупке Тегераном китайских противокорабельных крылатых ракет.
Он не вооружил Иран до зубов и не поделился с ним своими передовыми ядерными ноу-хау, хотя мог бы легко это сделать в рамках антизападных усилий.
Китаю, по мнению издания, «все равно», будет ли разрушена «ось зла», потому что Пекин убежден, что именно он «правит бал». Для Пекина все это означает падение Запада и подъем Востока, резюмирует Telegraph.