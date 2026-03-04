Ричмонд
Telegraph: почему Китай равнодушен к «Эпической ярости» Трампа

Операция Дональда Трампа «Эпическая ярость» против Ирана, возможно, и ошеломила мир, но председателя КНР Си Цзиньпина она вряд ли обеспокоила всерьез, пишет британская газета The Telegraph.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Пекин пока ограничился заявлением своего МИД, в котором говорится, что американо-израильские удары нарушают международное право, а военные операции должны немедленно прекратиться. По сравнению с напыщенным президентом США Пекин использует любую возможность, чтобы казаться спокойным и заслуживающим доверия партнером на мировой арене, обращает внимание Telegraph.

Издание считает, что в краткосрочной перспективе у Китая вряд ли возникнут серьезные трудности из-за ближневосточного кризиса.

На вторую по величине экономику в мире, разумеется, повлияют проблемы с затруднением мирового судоходства и волатильность на нефтяных рынках, и Пекин уже призвал Тегеран не препятствовать международному судоходству через Ормузский пролив.

Но даже если между Тегераном и Пекином усилится раскол или произойдет драматический крах иранского режима, Китаю будет «все равно», полагает издание.

Вместо этого он сосредоточится на своих приоритетах и начнет активнее наращивать свой и без того внушающий страх ядерный арсенал, говорится в статье.

Как подчеркивает британская газета, Китай никогда не ставил во главу угла укрепление традиционных альянсов, чему отдавали предпочтение США. Пекин полагает, что такие связи в итоге приведут к падению США и их сторонников. Например, Вашингтон сумел втянуть Великобританию в конфликт на Ближнем Востоке. Премьер-министр Кир Стармер предоставил британские авиабазы для нанесения ударов по Ирану, за что подвергся критике на родине, а также поставил под угрозу интересы, активы, военных и граждан Британии.

Именно такой цепочки событий — не подставлять свою шею ради других — пытается избежать Пекин, крайне несклонный к риску.

Китай, согласно статье, всего лишь отправляет Ирану технологии наблюдения, прекурсоры ядерного топлива, скупает дешевую иранскую нефть и позволяет циркулировать слухам о закупке Тегераном китайских противокорабельных крылатых ракет.

Пекин не предложил Тегерану ничего, что могло бы нанести ущерб его собственным интересам или ограничить его растущую мощь, подчеркивает газета.

Он не вооружил Иран до зубов и не поделился с ним своими передовыми ядерными ноу-хау, хотя мог бы легко это сделать в рамках антизападных усилий.

Китаю, по мнению издания, «все равно», будет ли разрушена «ось зла», потому что Пекин убежден, что именно он «правит бал». Для Пекина все это означает падение Запада и подъем Востока, резюмирует Telegraph.

