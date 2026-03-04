Беспрозванных: Совет Федерации поддержал все инициативы Калининградской области

Все ключевые предложения региона вошли в проект итогового постановления верхней палаты. По его словам, поддержку получили инициативы по субсидированию морских и авиаперевозок, развитию коммунальной инфраструктуры, расширению реабилитационного центра «Новые горизонты» для участников СВО.
Главное — обеспечить «бесшовное» финансирование, чтобы логистические паузы не влияли на цены и качество жизни в эксклаве.
Председатель заксобрания региона Андрей Кропоткин подчеркнул, что субсидирование авиабилетов для жителей региона — вопрос принципиальный и жизненно необходимый.
В итоговый документ вошло около 20 предложений. Среди них: — строительство моста через Преголю и эстакады «Восточная»;— реконструкция трамвайной сети и исторического здания янтарной мануфактуры;— «перезагрузка» закона об ОЭЗ;— разработка стратегии развития янтарной отрасли до 2032 года;— увеличение норматива отчислений в бюджет от НДПИ на янтарь;— создание в регионе представительств иностранных государств.
Проект постановления принят за основу, окончательная версия будет готова к 10 марта. Беспрозванных поблагодарил Валентину Матвиенко и сенаторов за понимание нужд региона.