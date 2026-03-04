Беспрозванных: Совет Федерации поддержал все инициативы Калининградской области

В итоговый документ вошло около 20 предложений. Среди них: — строительство моста через Преголю и эстакады «Восточная»;— реконструкция трамвайной сети и исторического здания янтарной мануфактуры;— «перезагрузка» закона об ОЭЗ;— разработка стратегии развития янтарной отрасли до 2032 года;— увеличение норматива отчислений в бюджет от НДПИ на янтарь;— создание в регионе представительств иностранных государств.