Хегсет допустил продление операции против Ирана до восьми недель

«Наши действия ограничены лишь стремлением президента Трампа добиться определенных целей ради блага американцев … сроки могут составлять как четыре недели, так и шесть или восемь, а возможно, и три. Мы сами определяем динамику и темпы операции», — сказал Хегсет во время пресс-брифинга в Пентагоне.