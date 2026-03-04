Ричмонд
Хегсет допустил продление операции против Ирана до восьми недель

ВАШИНГТОН, 4 мар — РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет в очередной раз пересмотрел график военной операции против Ирана и допустил ее продление до восьми недель вместо ранее заявленных 4−5 недель.

Источник: AP 2024

«Наши действия ограничены лишь стремлением президента Трампа добиться определенных целей ради блага американцев … сроки могут составлять как четыре недели, так и шесть или восемь, а возможно, и три. Мы сами определяем динамику и темпы операции», — сказал Хегсет во время пресс-брифинга в Пентагоне.

Ранее президент США Дональд Трамп называл сроки в четыре-пять недель для завершения атак на Иран в случае необходимости.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

