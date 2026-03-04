Хегсет допустил продление операции против Ирана до восьми недель

«Наши действия ограничены лишь стремлением президента Трампа добиться определенных целей ради блага американцев … сроки могут составлять как четыре недели, так и шесть или восемь, а возможно, и три. Мы сами определяем динамику и темпы операции», — сказал Хегсет во время пресс-брифинга в Пентагоне.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.