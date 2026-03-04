Путин принял в Кремле главу МИД Венгрии

Глава государства во вторник провел телефонный разговор с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал, что Путин примет в среду Сийярто, который находится с рабочим визитом в Москве. Также он отметил, что в ходе беседы будет затрагиваться, в том числе, тема блокировки киевским режимом прокачки нефти по трубопроводу «Дружба».
Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по «Дружбе», стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.