Путин освободил двух насильно мобилизованных на Украине венгров

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что принял решение освободить двух граждан Венгрии, насильно мобилизованных в ВСУ и попавших в российский плен.

Источник: © РИА Новости

«Это граждане, которые имеют двойное гражданство — и украинское, и венгерское. Они принудительно были мобилизованы. Мною принято решение освободить двух человек», — сказал российский лидер на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

Путин отметил, что Сийярто может забрать их на своем самолете.

Узнать больше по теме
Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
Читать дальше