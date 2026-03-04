Путин освободил двух насильно мобилизованных на Украине венгров

«Это граждане, которые имеют двойное гражданство — и украинское, и венгерское. Они принудительно были мобилизованы. Мною принято решение освободить двух человек», — сказал российский лидер на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.
Путин отметил, что Сийярто может забрать их на своем самолете.
