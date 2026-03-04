Ричмонд
Путин освободил двух венгерских граждан, которые попали в плен ВС РФ в ходе СВО

Президент России Владимир Путин освободил двух венгерских граждан, которые попали в плен Вооруженных сил (ВС) РФ в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом в среду, 4 марта, сообщила пресс-служба Кремля.

Уточняется, что министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, который сейчас находится в Кремле на встрече с Путиным, заберет военнопленных с собой.

— Мною принято решение освободить двух человек. И вы сможете, как и просил премьер-министр, забрать их с собой прямо в самолет, на котором вы сюда приехали и на котором вы вернетесь в Будапешт, — приводит слова российского лидера сайт Кремля.

4 марта глава государства принял в Кремле Петера Сийярто. Во встрече также приняли участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин обсудит в Кремле с министром иностранных дел Венгрии ситуацию с поставками нефти. Кроме того, в ходе переговоров политики поднимут тему блокировки Украиной поставок по нефтепроводу «Дружба».

Узнать больше по теме
Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
Читать дальше