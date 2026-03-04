Путин освободил двух венгерских граждан, которые попали в плен ВС РФ в ходе СВО

Президент России Владимир Путин освободил двух венгерских граждан, которые попали в плен Вооруженных сил (ВС) РФ в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом в среду, 4 марта, сообщила пресс-служба Кремля.
Уточняется, что министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, который сейчас находится в Кремле на встрече с Путиным, заберет военнопленных с собой.
— Мною принято решение освободить двух человек. И вы сможете, как и просил премьер-министр, забрать их с собой прямо в самолет, на котором вы сюда приехали и на котором вы вернетесь в Будапешт, — приводит слова российского лидера сайт Кремля.
4 марта глава государства принял в Кремле Петера Сийярто. Во встрече также приняли участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин обсудит в Кремле с министром иностранных дел Венгрии ситуацию с поставками нефти. Кроме того, в ходе переговоров политики поднимут тему блокировки Украиной поставок по нефтепроводу «Дружба».