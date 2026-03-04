Путин и Сийярто обсудили поставки нефти

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто. Ключевой темой переговоров стало обсуждение совместных мер в ответ на остановку транзита российских энергоносителей через украинскую территорию.
Как сообщает Кремль, очному визиту главы венгерской дипломатии предшествовал телефонный разговор российского лидера с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Анонсируя рабочую встречу в Москве, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков четко обозначил приоритеты предстоящего диалога.
«В ходе беседы будет затрагиваться, в том числе, тема блокировки киевским режимом прокачки нефти по трубопроводу “Дружба”», — сообщил Песков.
Обострение отношений между Будапештом и Киевом произошло 27 января, когда украинская сторона перекрыла транзит нефти в Словакию и Венгрию, сославшись на повреждения инфраструктуры. В качестве ответной меры венгерские власти 18 февраля остановили поставки дизельного топлива на Украину, а 20 февраля наложили вето на предоставление Киеву кредита Евросоюза в размере 90 миллиардов евро до полного возобновления работы нефтепровода. Комментируя эти беспрецедентные шаги, Петер Сийярто прямо обвинил Киев во вмешательстве во внутренние дела.
«Это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по “Дружбе”, стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле», — заявил венгерский министр.
