Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин и Сийярто обсудили поставки нефти

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто. Ключевой темой переговоров стало обсуждение совместных мер в ответ на остановку транзита российских энергоносителей через украинскую территорию.

Как сообщает Кремль, очному визиту главы венгерской дипломатии предшествовал телефонный разговор российского лидера с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Анонсируя рабочую встречу в Москве, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков четко обозначил приоритеты предстоящего диалога.

«В ходе беседы будет затрагиваться, в том числе, тема блокировки киевским режимом прокачки нефти по трубопроводу “Дружба”», — сообщил Песков.

Обострение отношений между Будапештом и Киевом произошло 27 января, когда украинская сторона перекрыла транзит нефти в Словакию и Венгрию, сославшись на повреждения инфраструктуры. В качестве ответной меры венгерские власти 18 февраля остановили поставки дизельного топлива на Украину, а 20 февраля наложили вето на предоставление Киеву кредита Евросоюза в размере 90 миллиардов евро до полного возобновления работы нефтепровода. Комментируя эти беспрецедентные шаги, Петер Сийярто прямо обвинил Киев во вмешательстве во внутренние дела.

«Это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по “Дружбе”, стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле», — заявил венгерский министр.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
Читать дальше