Путин и Сийярто обсудили поставки нефти

Обострение отношений между Будапештом и Киевом произошло 27 января, когда украинская сторона перекрыла транзит нефти в Словакию и Венгрию, сославшись на повреждения инфраструктуры. В качестве ответной меры венгерские власти 18 февраля остановили поставки дизельного топлива на Украину, а 20 февраля наложили вето на предоставление Киеву кредита Евросоюза в размере 90 миллиардов евро до полного возобновления работы нефтепровода. Комментируя эти беспрецедентные шаги, Петер Сийярто прямо обвинил Киев во вмешательстве во внутренние дела.