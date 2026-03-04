Двое раненых моряков газовоза «Арктик Метагаз» направлены в больницу Бенгази

Двое раненых моряков газовоза «Арктик Метагаз» госпитализированы. Они доставлены в больницу Бенгази, это город в Ливии. Остальные члены экипажа едут в Мурманск, с ними все в порядке.
«Благодаря слаженным действиям спасательных служб все 30 членов экипажа, граждане России, спасены. Двое моряков получили ожоги, они направлены в больницу Бенгази (город в Ливии. — Прим. ред.). Им будет оказана необходимая медицинская помощь. Остальные 28 членов экипажа следуют в Мурманск», — напомнил официальный представитель Минтранса Российской Федерации Николай Шестаков.
Ранее KP.RU сообщил, кто на самом деле стоит за атакой на российский газовоз. Также аналитики издания попробовали понять, какой ответ предстоит ожидать Украине за атаку безэкипажным катером на российский танкер.