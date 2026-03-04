Путин освободил служивших в ВСУ пленных венгров по просьбе Орбана

Российская сторона приняла решение об освобождении двух военнопленных венгерского происхождения, которые ранее были насильно мобилизованы в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом в ходе встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Москве заявил президент России Владимир Путин, подчеркнув, что данное решение было принято по личной просьбе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.