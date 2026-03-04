Российская сторона приняла решение об освобождении двух военнопленных венгерского происхождения, которые ранее были насильно мобилизованы в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом в ходе встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Москве заявил президент России Владимир Путин, подчеркнув, что данное решение было принято по личной просьбе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
В ходе переговоров глава государства отметил, что освобождаемые граждане имеют двойное гражданство — венгерское и украинское. По словам Путина, российское руководство оперативно рассмотрело обращение венгерского премьера и приняло решение о возвращении пленных на родину.
«Я и мною принято решение освободить двух человек. Вы сможете, как и просил премьер-министр, забрать их с собой», — заявил Владимир Путин в ходе встречи с Сийярто.
Освобожденные военнослужащие уже сегодня покинут Москву. Их доставка в Венгрию будет осуществлена на борту самолета Петера Сийярто, который прибыл в российскую столицу с рабочим визитом.
