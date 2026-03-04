Ричмонд
Тегерану оставалось лишь защищать себя, заявил президент Ирана

ТЕГЕРАН, 4 мар — РИА Новости. Тегерану ничего не оставалось, кроме как защищать себя, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, обращаясь к главам соседних стран.

Источник: © РИА Новости

КСИР (Корпус стражей исламской революции) Ирана наносит удары по базам США на Ближнем Востоке.

«Уважаемые руководители дружественных и соседних стран мы старались с вашей помощью и с помощью дипломатии избежать войны, но военное нападение США и сионистов не оставило нам много пути, кроме как защищать себя» , — написал Пезешкинан в соцсети X.

По его словам, Иран уважает суверенитет соседних стран и убежден, что спокойствие на Ближнем Востоке должно обеспечиваться странами региона.

