Путин встретился в Кремле с главой МИД Венгрии на фоне энергокризиса на Балканах

Путин и Сийярто. Видео © Max / Кремль. Новости.
Сийярто ранее уже пообщался с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым и главой МИД России Сергеем Лавровым. В повестке было обсуждение энергопроблем на Балканах после отказа Украины возобновить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».
Напомним, поставки нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба» транзитом через Украину были остановлены 27 января. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что Киев планировал возобновить транзит 3 марта, однако позднее стало известно о переносе сроков. При этом украинская сторона не пускает инспекторов на нефтепровод и уверяет, что труба якобы повреждена. Позже Фицо публично представил спутниковые снимки участка трубы на украинской территории, которые доказывают отсутствие повреждений.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.