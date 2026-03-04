Путин встретился в Кремле с главой МИД Венгрии на фоне энергокризиса на Балканах

Напомним, поставки нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба» транзитом через Украину были остановлены 27 января. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что Киев планировал возобновить транзит 3 марта, однако позднее стало известно о переносе сроков. При этом украинская сторона не пускает инспекторов на нефтепровод и уверяет, что труба якобы повреждена. Позже Фицо публично представил спутниковые снимки участка трубы на украинской территории, которые доказывают отсутствие повреждений.