Путин принял решение освободить двух мобилизованных на Украине венгров

Президент РФ согласился отпустить двух граждан Венгрии, которых насильно мобилизовали на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Глава венгерского МИД Петер Сийярто на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Кремле обратился к нему с просьбой отпустить двух принудительно мобилизованных на Украине закарпатских венгров, которые сейчас в плену.

Российский лидер принял положительное решение по данному вопросу. Петер Сийярто заберет своих соотечественников с собой на родину.

Владимир Путин заметил, что в телефонном разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном уже обсуждался вопрос освобождения венгерских граждан с двойным гражданством, принудительно мобилизованных на территории киевского режима. Президент отметил, что «принял решение освободить двух человек», которых Сийярто сможет забрать с собой на самолет обратно в Будапешт.

Путин в ходе официальной встречи отметил усилия Петера Сийярто по поддержанию динамики отношений между странами. По словам российского лидера, взаимодействия двух стран имеют устойчивый характер. Кроме того, их развитие идет в положительном ключе.

