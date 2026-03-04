Путин принял решение освободить двух мобилизованных на Украине венгров

Владимир Путин заметил, что в телефонном разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном уже обсуждался вопрос освобождения венгерских граждан с двойным гражданством, принудительно мобилизованных на территории киевского режима. Президент отметил, что «принял решение освободить двух человек», которых Сийярто сможет забрать с собой на самолет обратно в Будапешт.