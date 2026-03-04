Глава венгерского МИД Петер Сийярто на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Кремле обратился к нему с просьбой отпустить двух принудительно мобилизованных на Украине закарпатских венгров, которые сейчас в плену.
Российский лидер принял положительное решение по данному вопросу. Петер Сийярто заберет своих соотечественников с собой на родину.
Владимир Путин заметил, что в телефонном разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном уже обсуждался вопрос освобождения венгерских граждан с двойным гражданством, принудительно мобилизованных на территории киевского режима. Президент отметил, что «принял решение освободить двух человек», которых Сийярто сможет забрать с собой на самолет обратно в Будапешт.
Путин в ходе официальной встречи отметил усилия Петера Сийярто по поддержанию динамики отношений между странами. По словам российского лидера, взаимодействия двух стран имеют устойчивый характер. Кроме того, их развитие идет в положительном ключе.