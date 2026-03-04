Ричмонд
МИД: Россия может принять меры на фоне атаки на газовоз «Арктик Метагаз»

Захарова заявила, что атака на газовоз «Арктик Метагаз» может угрожать международному миру и безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Российская сторона оставляет за собой право на принятие мер в связи с атакой на газовоз «Арктик Метагаз». Об этом говорится в заявлении официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой.

«Оставляем за собой право на принятие политико-дипломатических мер в связи с указанным инцидентом, в том числе в контексте угрозы международному миру и безопасности», — приводятся слова дипломата на сайте МИД.

По словам Захаровой, российское ведомство во взаимодействии с другими представительствами подключились к операции по спасению. По имеющимся данным, все 30 человек с судна находятся в безопасности.

Ранее KP.RU сообщал, что двое моряков, раненных в результате атаки на газовоз «Арктик Метагаз», госпитализированы. Инцидент произошел в Средиземном море во вторник, 3 марта. Российское судно было атаковано украинскими беспилотными катерами.

