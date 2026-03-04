Ричмонд
Путин освободил двух принудительно мобилизованных на Украине граждан Венгрии

Президент России Владимир Путин принял решение передать Венгрии двух её граждан, которые оказались в плену после принудительной мобилизации на Украине. Об этом политик заявил на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Путин рассказал, что вопрос поднял премьер Виктор Орбан в ходе недавнего телефонного разговора. Речь идёт о людях с двойным гражданством — украинским и венгерским.

Источник: Life.ru

«Мною принято решение освободить двух человек. И вы сможете, как и просил премьер-министр, забрать их с собой прямо в самолёт, на котором вы сюда приехали, и на котором вы вернётесь в Будапешт», — сообщил российский лидер.

Ранее до этого в Будапеште сообщили о гибели ещё одного этнического венгра, которого насильно забрали в армию сотрудники ТЦК — мужчину фактически похитили прямо с улицы, и сердце не выдержало после издевательств. В ответ Венгрия закрыла въезд для украинских чиновников, причастных к мобилизации.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

