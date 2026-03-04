МИД: РФ оставляет право на принятие мер в связи с атакой на «Арктик Метагаз»

По данным внешнеполитического ведомства, все 30 членов экипажа спасены. Двое моряков, получивших ожоги, находятся под медицинским наблюдением при содействии прибрежного государства. Российские загранучреждения в регионе продолжают отслеживать ситуацию и готовы оказать необходимую помощь гражданам РФ.
Российский газовоз подвергся атаке безэкипажных катеров со стороны Украины с побережья Ливии. Инцидент произошел вблизи территориальных вод Мальты. Судно следовало из Мурманска с грузом, оформленным по международным правилам. В Минтрансе РФ квалифицировали произошедшее как акт международного терроризма и пиратства.