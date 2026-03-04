МИД: РФ оставляет право на принятие мер в связи с атакой на «Арктик Метагаз»

Россия оставляет за собой право на принятие политико-дипломатических мер в связи с нападением на российское судно «Арктик Метагаз» в Средиземном море. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Сообщение опубликовано на сайте министерства.