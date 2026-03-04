Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин провел встречу с главой МИД Венгрии Сийярто

Петер Сийярто отметил заинтересованность Венгрии в том, чтобы поставки газа и углеводородов продолжались надежно и стабильно.

Источник: пресс-служба Кремля

Владимир Путин принял в Кремле главу МИД Венгрии Петера Сийярто.

Во встрече с российской стороны также участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, первый зампредседателя правительства Денис Мантуров и помощник президента Юрий Ушаков. С венгерской — чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в России Норберт Конкой.

В частности, во время встречи Петер Сийярто указал, что Украина в течение нескольких недель блокирует трубопровод «Дружба» в сторону Венгрии. Он отметил заинтересованность Будапешта в том, чтобы поставки газа и углеводородов продолжались надежно и стабильно.

Ранее Петер Сийярто рассказал, что прибыл в Москву «по двум причинам». По его словам, визит в Россию связан с вопросом поставок энергоносителей, а также с вопросом закарпатских венгров, насильно мобилизованных в ряды ВСУ и сдавшихся ВС РФ.

Узнать больше по теме
Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
Читать дальше