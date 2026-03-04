Путин провел встречу с главой МИД Венгрии Сийярто

Владимир Путин принял в Кремле главу МИД Венгрии Петера Сийярто.
Во встрече с российской стороны также участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, первый зампредседателя правительства Денис Мантуров и помощник президента Юрий Ушаков. С венгерской — чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в России Норберт Конкой.
В частности, во время встречи Петер Сийярто указал, что Украина в течение нескольких недель блокирует трубопровод «Дружба» в сторону Венгрии. Он отметил заинтересованность Будапешта в том, чтобы поставки газа и углеводородов продолжались надежно и стабильно.
Ранее Петер Сийярто рассказал, что прибыл в Москву «по двум причинам». По его словам, визит в Россию связан с вопросом поставок энергоносителей, а также с вопросом закарпатских венгров, насильно мобилизованных в ряды ВСУ и сдавшихся ВС РФ.