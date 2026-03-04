«Помыслить страшно»: в Британии раскрыли, к чему все идет

Экономический и геополитический развороты администрации Дональда Трампа, включая введение протекционистских пошлин и фактический отказ от неядерной обороны Европы, знаменуют конец «мига однополярности». Вместо прежних «глобалистских институтов» США делают ставку на обновленную доктрину Монро, концентрируясь исключительно на защите собственного полушария и интересах Израиля. Бомбардировки Ирана автор называет не случайностью, а следствием этого опасного курса: США продолжают применять силу без оглядки на Устав ООН, хотя эта стратегия лишена стратегической логики.