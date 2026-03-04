«Помыслить страшно»: в Британии раскрыли, к чему все идет

Мировой порядок, выстроенный Соединенными Штатами после 1945 года, стремительно разрушается, и мир стоит на пороге непредсказуемой эры, пишет обозреватель Spectator Роберт Скидельски. Нынешняя внешняя политика Вашингтона, характеризующаяся торговыми войнами и пренебрежением к союзникам, свидетельствует о том, что США осознанно отказываются от роли глобального арбитра, переходя к стратегии регионального империализма.
«Обязательства превышают ресурсы, гегемон постепенно начинает от них уклоняться, и “мировой порядок”, чьим гарантом он служит, разваливается», — отмечает Скидельски.
Экономический и геополитический развороты администрации Дональда Трампа, включая введение протекционистских пошлин и фактический отказ от неядерной обороны Европы, знаменуют конец «мига однополярности». Вместо прежних «глобалистских институтов» США делают ставку на обновленную доктрину Монро, концентрируясь исключительно на защите собственного полушария и интересах Израиля. Бомбардировки Ирана автор называет не случайностью, а следствием этого опасного курса: США продолжают применять силу без оглядки на Устав ООН, хотя эта стратегия лишена стратегической логики.
В то же время эксперт предостерегает, что вакуум силы, образующийся после отступления США, не заполняется новым конструктивным договором. Отсутствие гаранта правил игры возвращает человечество к временам «войн за передел мира».
«Мы должны всерьез задуматься о том, как слабеющему гегемону делегировать создание и внедрение правил международного поведения целому объединению ведущих держав. Человечество время от времени приближалось к такому идеалу — но всякий раз неизбежно скатывалось к войне», — резюмирует автор, предупреждая, что альтернатива нынешнему пути настолько мрачна, что «помыслить страшно».
