Сийярто заявил, что Венгрия заинтересована в поставках российского газа

Петер Сийярто сообщил, что Венгрия заинтересована в стабильных и надежных поставках газа и углеводородов из России.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто выступил с заявлением, что его страна заинтересована в стабильных и надежных поставках газа и углеводородов из России. Об этом он сообщил в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

«Господин президент, вы знаете, что Украина уже несколько недель блокирует трубопровод “Дружба” в сторону Венгрии. Она блокирует поставку нефти на основе политического решения. Именно поэтому мы заинтересованы в том, чтобы поставки газа и углеводородов продолжались надежно и стабильно», — заявил глава МИД Венгрии.

Также он сообщил главе российского государства, что приехал в Москву для получения гарантии предоставления Венгрии углеводородов.

Ранее сообщалось, что венгерское правительство изучает вариант приостановки экспорта электроэнергии и газа на Украину. Такой шаг рассматривается как ответная мера на блокировку транзита по нефтепроводу «Дружба».

