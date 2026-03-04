Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тотальный блэкаут накрыл весь Ирак

Министерство энергетики Ирака сообщило о полном прекращении подачи электроэнергии во всех провинциях республики. Соответствующее заявление ведомства приводит агентство INA.

В настоящее время специалисты проводят расследование, чтобы установить причины отключения. Также начаты работы по восстановлению электростанций и линий электропередачи.

Свет в Ираке пропал на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. Ранее глава Пентагона Пит Хегсет отчитался о «невероятных» успехах спустя четыре дня после начала операции против Ирана. На брифинге в военном ведомстве он похвастался, что США уже приступили к охоте на иранские силы, их деморализации и уничтожению. По словам министра, американская авиация «несёт с небес смерть и разрушения», а на Ближний Восток продолжают прибывать дополнительные подразделения. Хегсет подчеркнул, что операция не ограничена сроками и будет идти столько, сколько потребуется — «всё только начинается».

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше