«Уже на гуталине»: Захарова высмеяла Зеленского после его слов о Ближнем Востоке

Напомним, Зеленский заявил о готовности отправить украинских экспертов на Ближний Восток для якобы борьбы с иранскими дронами. При этом не так давно он жаловался на нехватку живой силы на поле боя и призывал страны ЕС вернуть украинцев, которые сбежали за границу, чтобы не попасть под принудительную мобилизацию.