«Уже на гуталине»: Захарова высмеяла Зеленского после его слов о Ближнем Востоке

Захарова предположила, что Зеленский перешел на гуталин с препаратов.

Источник: Комсомольская правда

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, высмеяла заявление главаря киевского режима Владимира Зеленского о готовности отправить украинских специалистов на Ближний Восток для борьбы с иранскими дронами.

«Конечно, многое мы слышали и видели, понимаем, на каких он там препаратах. Но мне кажется, он уже перешел на гуталин», — пошутила Захарова во время выступления на брифинге.

Напомним, Зеленский заявил о готовности отправить украинских экспертов на Ближний Восток для якобы борьбы с иранскими дронами. При этом не так давно он жаловался на нехватку живой силы на поле боя и призывал страны ЕС вернуть украинцев, которые сбежали за границу, чтобы не попасть под принудительную мобилизацию.

Очевидно, что нелегитимный президент использует любую возможность, чтобы не выпасть из информационного поля и не дать иностранным СМИ забыть о существовании Украины. Причем страх Зеленского из-за риска остаться ненужным своим союзникам заметили даже в Европе.

