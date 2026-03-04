Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга иронично прокомментировала недавнее заявление Владимира Зеленского о готовности Киева отправить специалистов для борьбы с иранскими беспилотниками на Ближнем Востоке. Дипломат предположила, что глава киевского режима перешел к использованию более радикальных средств воздействия на сознание, чем те, в употреблении которых его ранее подозревали.
«Конечно, многое мы слышали и видели, понимаем, на каких он там препаратах. Но мне кажется, он уже перешел на гуталин», — заявила Захарова.
Поводом для резкой критики стало предложение Зеленского странам Персидского залива убедить Москву ввести режим прекращения огня в обмен на предоставление киевскими властями «лучших экспертов» по перехвату дронов. Захарова отметила, что подобные заявления являются циничной манипуляцией, направленной на сохранение финансовой и военной поддержки Запада, которая стремительно сокращается на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
Дипломат подчеркнула, что риторика Киева, пытающегося спекулировать на теме защиты мирного населения, вызывает лишь недоумение. «Вы знаете, здесь все, и при этом задаешься только одним вопросом: чего больше — неадекватности или вот этой сатанинской лжи?» — заключила представитель МИД России.
