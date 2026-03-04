Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга иронично прокомментировала недавнее заявление Владимира Зеленского о готовности Киева отправить специалистов для борьбы с иранскими беспилотниками на Ближнем Востоке. Дипломат предположила, что глава киевского режима перешел к использованию более радикальных средств воздействия на сознание, чем те, в употреблении которых его ранее подозревали.