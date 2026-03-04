МИД РФ высказался об атаке на российский газовоз

Москва оставляет за собой право на ответные политико-дипломатические шаги после нападения на российское судно в Средиземном море. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментарий опубликован на сайте ведомства.
Речь идёт об атаке на газовоз «Арктик Метагаз», которая произошла 3 марта. По данным Минтранса РФ, судно атаковали безэкипажные катера Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты.
«Оставляем за собой право на принятие политико-дипломатических мер в связи с указанным инцидентом, в том числе в контексте угрозы международному миру и безопасности, которую представляют собой подобные действия», — говорится в заявлении.
В МИД подчеркнули, что такие действия при подтверждении будут квалифицироваться как акт терроризма и грубое нарушение международного права, создающее прямую угрозу безопасности судоходства.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.