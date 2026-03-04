Ричмонд
Путин освободил двух насильно мобилизованных на Украине граждан Венгрии

Глава МИД Венгрии Сийярто на своем самолете сможет забрать двух освобожденных венгров, заявил Владимир Путин.

Источник: Аргументы и факты

Глава российского государства Владимир Путин сообщил о своём решении освободить двух граждан Венгрии, принудительно мобилизованных в Вооружённые силы Украины и впоследствии оказавшихся в российском плену.

Известно, что эти лица обладают двойным гражданством — украинским и венгерским.

«Мною принято решение освободить двух человек», — отметил российский лидер в ходе беседы с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Он добавил, что Сийярто получит возможность вывезти из России освобождённых венгерских граждан.

«Вы сможете, как и просил премьер-министр (Виктор Орбан), забрать их с собой, прямо в самолет, на котором вы сюда приехали и на котором вы вернетесь в Будапешт», — заявил глава государства.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин провел встречу с главой МИД Венгрии Сийярто.

