Путин освободил двух насильно мобилизованных на Украине граждан Венгрии

Глава российского государства Владимир Путин сообщил о своём решении освободить двух граждан Венгрии, принудительно мобилизованных в Вооружённые силы Украины и впоследствии оказавшихся в российском плену.
Известно, что эти лица обладают двойным гражданством — украинским и венгерским.
«Мною принято решение освободить двух человек», — отметил российский лидер в ходе беседы с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.
Он добавил, что Сийярто получит возможность вывезти из России освобождённых венгерских граждан.
«Вы сможете, как и просил премьер-министр (Виктор Орбан), забрать их с собой, прямо в самолет, на котором вы сюда приехали и на котором вы вернетесь в Будапешт», — заявил глава государства.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин провел встречу с главой МИД Венгрии Сийярто.