Путин: Киев «клюет руку» ЕС, с которой кормится

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что Киев такими действиями, как террористическая атака на российский газовоз «Арктик Метагаз», кусает руку Европы. Такое мнение он высказал в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Меня удивляет только то, что это усугубляет ситуацию на мировых энергетических рынках, на рынках газа в том числе, и в данном случае прежде всего для Европы», — сказал президент. «Получается, что киевский режим кусает, на самом деле, ту руку, с которой клюет, а именно, руку от Евросоюза», — заметил он, подчеркнув, что «Евросоюз предоставляет киевскому режиму помощь бесконечную и оружием, и деньгами, а киевский режим создает для Евросоюза проблемы одну за другой».

