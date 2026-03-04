Иран начал новую волну ракетных ударов, в Израиле звучит тревога

Иран в среду вечером объявил о новом этапе ракетных обстрелов. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.
Удары наносятся по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории. В Тегеране это называют ответом на атаку со стороны Соединённых Штатов и Израиля.
Вскоре после заявления сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве и на значительной части центрального Израиля, а также на Западном берегу реки Иордан.
Данных о падениях ракет или пострадавших пока не поступало.
