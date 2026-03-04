Ричмонд
Иран начал новую волну ракетных ударов, в Израиле звучит тревога

Иран в среду вечером объявил о новом этапе ракетных обстрелов.

Иран в среду вечером объявил о новом этапе ракетных обстрелов. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

Удары наносятся по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории. В Тегеране это называют ответом на атаку со стороны Соединённых Штатов и Израиля.

Вскоре после заявления сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве и на значительной части центрального Израиля, а также на Западном берегу реки Иордан.

Данных о падениях ракет или пострадавших пока не поступало.

Читайте также: «Что у него в голове?»: экс-соратница Трампа усомнилась в его адекватности".

