Иран разрешил двум судам дружественных стран пройти через Ормузский пролив

«В первый день войны мы нанесли удары по двум нефтяным танкерам, а на второй день — по нескольким судам, которые США поощряли и поддерживали в прохождении через Ормузский пролив», — сообщили в корпусе. По информации КСИР, Иран также наносит удары по американским, британским судам и любым судам, перевозящим грузы для Израиля в Персидском заливе. КСИР атаковал более десяти таких судов и нефтяных танкеров.