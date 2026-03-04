Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: Нападение на российский газовоз является терроризмом

Нападение на российский газовоз в Средиземном море является терроризмом. Об этом в среду, 4 марта, заявил президент России Владимир Путин.

Нападение на российский газовоз в Средиземном море является терроризмом. Об этом в среду, 4 марта, заявил президент России Владимир Путин.

— Это террористическая атака. Мы уже не первый раз сталкиваемся с вещами подобного рода, — приводит слова главы государства корреспондент информационной службы «Вести» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Ранее в Министерстве транспорта РФ сообщили, что российский газовоз атаковали в Средиземном море. Нападение совершили с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины. На судне находились 30 человек, их спасли.

В посольстве РФ рассказали, что власти Мальты отказали в эвакуации экипажа газовоза «Арктик Метагаз». Они заявили, что это находится вне их компетенции.

22 января французский президент Эммануэль Макрон заявил, что в Средиземном море французские войска задержали танкер, который якобы шел из России. По его словам, на судно наложены международные санкции. Он добавил, что военнослужащие провели эту операцию в открытом море при содействии нескольких союзников страны.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше