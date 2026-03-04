Путин: Нападение на российский газовоз является терроризмом

Нападение на российский газовоз в Средиземном море является терроризмом. Об этом в среду, 4 марта, заявил президент России Владимир Путин.
— Это террористическая атака. Мы уже не первый раз сталкиваемся с вещами подобного рода, — приводит слова главы государства корреспондент информационной службы «Вести» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Ранее в Министерстве транспорта РФ сообщили, что российский газовоз атаковали в Средиземном море. Нападение совершили с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины. На судне находились 30 человек, их спасли.
В посольстве РФ рассказали, что власти Мальты отказали в эвакуации экипажа газовоза «Арктик Метагаз». Они заявили, что это находится вне их компетенции.
22 января французский президент Эммануэль Макрон заявил, что в Средиземном море французские войска задержали танкер, который якобы шел из России. По его словам, на судно наложены международные санкции. Он добавил, что военнослужащие провели эту операцию в открытом море при содействии нескольких союзников страны.