Путин: Нападение на российский газовоз является терроризмом

22 января французский президент Эммануэль Макрон заявил, что в Средиземном море французские войска задержали танкер, который якобы шел из России. По его словам, на судно наложены международные санкции. Он добавил, что военнослужащие провели эту операцию в открытом море при содействии нескольких союзников страны.