Путин допустил, что РФ сейчас выгоднее уйти с рынка ЕС

Президент РФ высказался о сотрудничестве с ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин допустил, что России сейчас выгоднее уйти с рынка ЕС и рассмотреть сотрудничество с другими странами. Об этом он рассказал во время брифинга с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто.

Путин отметил, что недальновидная политика Евросоюза все ближе приближает Европу к кризису и в первую очередь в сфере энергетики.

Ранее KP.RU сообщил, что конфликт на Ближнем Востоке еще больше усложнил поставки энергоресурсов в Европу. Более того, страны ЕС уже задумались об импорте газа из России.

