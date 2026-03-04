Ричмонд
Путин назвал террористической атаку ВСУ на российский газовоз «Арктик Метагаз»

Путин прокомментировал атаку украинских беспилотных катеров на газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин назвал террористической атаку Вооруженных сил Украины на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море.

Напомним, что инцидент произошел во вторник, 3 марта. Судно было атаковано украинскими беспилотными катерами. В результате были ранены двое моряков, они госпитализированы для оказания помощи.

Ранее KP.RU сообщал, в МИД РФ прокомментировали атаку на газовоз «Арктик Метагаз». Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, российская сторона оставляет за собой право на принятие политико-дипломатических мер в связи с инцидентом.

